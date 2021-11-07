Жители Дзержинска заметили ошибки на плакатах в честь ветеранов ВОВ

Жителей Дзержинска возмутили ошибки на плакатах в память о ветеранах Великой Отечественной войны. На одном из таких неправильно написали слово «кавалер» и поставили лишнюю запятую. Об этом сообщили в паблике «Дзержинское телевидение» во «ВКонтакте».

Плакаты в честь ветеранов ВОВ установили в городе на Аллее Славы на бульваре Мира. И подпись к самому первому из них от Вечного огня начинается со слова «кавалер», написанного через букву «о» в первом слоге. А в последнем предложении поставили запятую там, где она не нужна.

«Это просто неуважение к самим павшим воинам и к людям, которые это читают. Или эти плакаты не предназначены для чтения?» — возмутился автор поста.

В комментариях задались вопросом, почему подписи на плакатах нельзя было показать «грамотному человеку» и проверить на ошибки, прежде чем печатать и вешать на Аллее Славы. А один из местных жителей написал, что без плакатов было даже лучше.

В прошлом году в Новочеркасске разметили баннеры к празднику 12 Июня, на которых слово «Россия» написали с одной буквой «с». Власти обвинили во всем дизайнеров.