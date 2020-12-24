Жители домов под снос будут освобождены от платы за капремонт

«За» отдали свой голос 367 депутатов, «против» проголосовали 20, двое воздержались.

Согласно новой норме, собственники помещений домов, которые войдут в программу сноса и реконструкции, будут освобождены от взносов на капремонт с даты принятия решения о их включении в программу, рассказал изданию первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Закон вступит в силу, когда его подпишет президент России Владимир Путин, добавил Пахомов.

Каждый регион будет самостоятельно определять конкретные критерии для включения домов в программу. Собственники квартир на общем собрании будут принимать решение о принятии дома в программу или выхода из нее.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил важность того, что граждане сами смогут определять судьбу своего дома.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект реновации на территории всей России. Так депутаты планируют решить проблему ветхого аварийного жилья не только на территории Москвы, но и в других регионах России. Соответствующий документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности. В программу смогут попасть не только аварийные здания, но и дома с поврежденной крышей или фундаментом, в которых нельзя сделать капитальный ремонт — или он будет стоить очень дорого. Тогда степень изношенности построек регионы будут определять сами.