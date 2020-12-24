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    24 декабря 2020, 04:50

    Жители домов под снос будут освобождены от платы за капремонт

    Валерия Шафирко

    Жители домов под снос будут освобождены от взносов на капитальный ремонт. Такая норма появилась в законопроекте о комплексном развитии территорий (КРТ) во время доработки между чтениями, сообщила газета «Известия».

    «За» отдали свой голос 367 депутатов, «против» проголосовали 20, двое воздержались.

    Согласно новой норме, собственники помещений домов, которые войдут в программу сноса и реконструкции, будут освобождены от взносов на капремонт с даты принятия решения о их включении в программу, рассказал изданию первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Закон вступит в силу, когда его подпишет президент России Владимир Путин, добавил Пахомов.

    Каждый регион будет самостоятельно определять конкретные критерии для включения домов в программу. Собственники квартир на общем собрании будут принимать решение о принятии дома в программу или выхода из нее.

    Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил важность того, что граждане сами смогут определять судьбу своего дома.

    Госдума в третьем чтении приняла законопроект реновации на территории всей России. Так депутаты планируют решить проблему ветхого аварийного жилья не только на территории Москвы, но и в других регионах России. Соответствующий документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности. В программу смогут попасть не только аварийные здания, но и дома с поврежденной крышей или фундаментом, в которых нельзя сделать капитальный ремонт — или он будет стоить очень дорого. Тогда степень изношенности построек регионы будут определять сами.