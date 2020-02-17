Жители дома в Саратове испугались распространения инфекции из-за регулярных прорывов канализации

Жилец дома записал видеоролик, на котором объясняет, что прорывы происходят с частотой раз в полтора-два месяца.

Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию. По его словам, управляющая компания предприняла все необходимые меры. Жильцам дома он посоветовал обратиться в жилищную инспекцию.

«Дом 219 по ул. Огородная находится в управлении ООО „Коммуналсервис“. Силами управляющей компании 16.02.2020 выполнены мероприятия по прочистке системы канализации в данном доме. Жителям необходимо обратиться в Госжилинспекцию, если их не устраивает качество обслуживания», — заявил мэр.

Жители рассказали, что городской водоканал «не принимает заявления, а ТСЖ самоликвидировалось». Они поделились опасениями, что прорыв канализации может вызвать «эпидемию».