    17 февраля 2020, 17:08

    Жители дома в Саратове испугались распространения инфекции из-за регулярных прорывов канализации

    Ирина Нагайникова

    Жители многоквартирного дома в Саратове рассказали в Сети о регулярных прорывах канализации в подъезде. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Жилец дома записал видеоролик, на котором объясняет, что прорывы происходят с частотой раз в полтора-два месяца.

    Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию. По его словам, управляющая компания предприняла все необходимые меры. Жильцам дома он посоветовал обратиться в жилищную инспекцию.

    «Дом 219 по ул. Огородная находится в управлении ООО „Коммуналсервис“. Силами управляющей компании 16.02.2020 выполнены мероприятия по прочистке системы канализации в данном доме. Жителям необходимо обратиться в Госжилинспекцию, если их не устраивает качество обслуживания», — заявил мэр.

    Жители рассказали, что городской водоканал «не принимает заявления, а ТСЖ самоликвидировалось». Они поделились опасениями, что прорыв канализации может вызвать «эпидемию».