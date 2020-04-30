Жители дома, находящегося на карантине, устроили пьяную драку
В одном из домов в Мегионе два подъезда закрыли на карантин из-за обнаружения коронавирусного больного. Жители устроили там пьяный дебош. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на главу города Олега Дейнека.
«Вчера жители дома устроили дебош, ну или можно сказать пьянку. Один даже попытался сбежать», — поделился Дейнека.
В доме не соблюдаются правила самоизоляции. Из-за этого там чаще всего фиксируются случаи коронавирусной инфекции. Жители соседних домов подошли к режиму самоизоляции более ответственно и стараются не покидать квартиры без особой необходимости.