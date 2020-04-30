Жители дома, находящегося на карантине, устроили пьяную драку

«Вчера жители дома устроили дебош, ну или можно сказать пьянку. Один даже попытался сбежать», — поделился Дейнека.

В доме не соблюдаются правила самоизоляции. Из-за этого там чаще всего фиксируются случаи коронавирусной инфекции. Жители соседних домов подошли к режиму самоизоляции более ответственно и стараются не покидать квартиры без особой необходимости.