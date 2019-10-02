Жители долгостроя в Уфе пожаловались на отсутствие отопления Папе Римскому

Копию письма на имя понтифика жильцы выложили в социальных сетях. В тексте они пожаловались на то, что застройщик получил деньги за все 264 квартиры, но дом все еще находится в стадии строительства. Впереди зима, а отопления нет и все просто замерзают в своих квартирах.

Источник фото: vk.com/limonarium

«В качестве последней меры, нашей последней надежды, мы призываем Ваше Святейшество отстоять наши законные права», — написали жители.

Представители строительной фирмы ООО ГК СУ-10 заявил, что строительство дома уже завершено, а в данный момент завершается благоустройство дома. Отопление в доме дали еще на минувшей неделе, а все заявления жильцов там назвали провокацией.

Сами жильцы утверждают, что отопление действительно давали на той неделе, когда в дом пришла проверка. Потом батареи снова остыли. Сегодня их якобы снова стали топить, но только потому, что на место собирается приехать снимать сюжет телеканал «Россия».