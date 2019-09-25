Жители Долгопрудного попросили закрыть цирк с краснокнижными тиграми

Когда жители Долгопрудного узнали, что к ним в город приехал шапито с краснокнижными тиграми, тут же выступили против. По их мнению, любой цирк с животными — это чистой воды живодерство. Метод кнута, которым выступает электрошокер, люди считают негуманными.

Местные попросили у администрации цирка показать ветеринарные документы на животных. Но им в ответ заявили: кто вы такие, чтобы показывать вам документы. А из шатров, между тем, время от времени. раздается рев. Возможно, как раз из-за жестких репетиций. Тогда зоозащитники решили пойти на крайние меры — создали петицию с требованием закрыть цирк. Подписи собирают как онлайн, так и на улицах. Некоторые охотно подписываются против эксплуатации зверей.

«Мы не против всех цирков, мы против цирков, где эксплуатируют животных», — говорят местные жители.

Источник фото: телеканал «360»

Администратор цирка, которая позже вышла к людям, сказала, что с животными обращаются нормально, иначе никакой дрессировки не получится. Однако, как показывает практика и различные журналистские расследования, дрессура в любом цирке — процесс не просто жесткий, а в большинстве случаев вопиюще жестокий.

Сейчас в России действительно нет такого закона, который бы запрещал использовать краснокнижных животных в цирках. Возможно, он появится уже в следующем году, а пока остается лишь решить для себя — ходить на такие представления или нет. Ведь, как известно, если на рынке есть спрос — обязательно будет и предложение.