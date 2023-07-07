Общество 07 июля 2023, 17:41 Жители ДНР оплатят транспорт картой «Тройка» Глава правительства ДНР Солнцев объявил о введении в регионе транспортной карты «Тройка» РИА «Новости»

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Транспортная карта «Тройка» появится в Донецкой Народной Республике летом 2023 года. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

По его словам, тестовая работа карты начнется в двух троллейбусных маршрутах в Донецке.

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«В троллейбусах № 2 и № 17 с 1 августа оплатить проезд можно будет только картой. Уже начали установку валидаторов», — сказал он.

Солнцев уточнил, что с 20 июля приобрести и пополнить карту можно на автостанции «Крытый рынок» и кассах автовокзала «Южный». После покупки баланс можно также пополнить через мобильное приложение «Моя тройка».

«Обращу внимание, что условия пользования транспортом остаются прежними для льготной категории граждан. Поручил главе Минтранса Тужилину провести необходимую работу, чтобы переход на карты прошел максимально комфортно», — добавил председатель правительства республики.

«Тройка» является пополняемой транспортной картой, которую можно использовать для оплаты проезда на общественном транспорте в Москве, Подмосковье и ряде других регионов страны.