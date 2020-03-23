Жители ДНР и ЛНР снова могут въезжать в Россию

Правительство России отменило запрет на въезд в страну для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С 18 марта их временно не пускали в страну из-за коронавируса.

Об отмене запрета на въезд в Россию сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Оно опубликовано на портале правовой информации. В нем сказано, что власти страны решили отменить запрет на въезд в связи с «принципами гуманности». Кроме того, оно связано с тем, что Украина заблокировала эти территории как экономически, так и транспортно.

Однако власти России продолжат принимать необходимые защитные меры. Всех прибывших с этой территории будет проверять Роспотребнадзор — он обеспечит санитарно-карантинный контроль для приезжающих.

Решение о временном ограничении на въезд для жителей ЛНР и ДНР в Россию приняли 18 марта. Это было необходимо для того, чтобы оставить распространение инфекции. Однако решение не касалось людей, которые имели российский паспорт.

Ранее Россия запретила въезд в страну для всех иностранцев и лиц без российского гражданства. Он продлится до 1 мая.

По последним данным, в России зафиксировали 438 случаев заражения. Во всем мире количество пациентов превысило 350 тысяч человек.