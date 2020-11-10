Жители деревни в Удмуртии пожаловались на убивающую кур «чупакабру»

Жители удмуртской деревни Малая Венья пожаловались на некую «чупакабру» главе республики Александру Бречалову. По их словам, это существо убивает кроликов и кур. Теперь в ситуации предстоит разобраться руководству Завьяловского района.

«Уважаемый Александр Владимирович, хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, наутро также погибли, как и у соседей», — зачитал Бречалов письмо одной из жительниц деревни в прямом эфире в соцсети.

Он добавил, что так и не понял, что именно из себя представляет «чупакабра». Несмотря на это, он поручил руководству Завьяловского района выяснить, что происходит с живностью в деревне.

Периодически слухи о существовании «чупакабры» появляются в разных городах и деревнях от Латинской Америки до России. Согласно легенде, это существо высасывает кровь у животных. В 2019 году на «чупакабру» начали жаловаться в башкирском Благовещенске. После этого местное Минприроды официально заявило, что ее не существует, а на животных могла напасть куница или хорек.