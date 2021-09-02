Жители деревни в Коми защищают памятник погибшим на войне. Соседи подкапывают плиты и не хотят отдавать землю

Жители деревни Гарево Усть-Цилемского района Коми воюют с соседями из-за памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Около мемориала поставили панели, поместив его как будто в клетку, а землю, которую привезли в деревню для обустройства памятника, подкапывают. Из-за этого есть опасения, что памятник вообще может «уплыть», если будут сильные дожди.

Подробностями войны за землю поделился с «360» депутат сельского поселения Юрий Хозяинов. По его словам, этот памятник жители Гарево установили на месте старого разобранного дома. По соседству с ним живут люди, которые оказались этому не рады.

«Соседи сделали межевание этого участка. Причем не знаю на каких основаниях. Сейчас они говорят что это это „наш участок“. Глава администрации района решить ничего там не может. Он, как говорится, и нашим, и вашим. Сейчас он разрешим им сделать ограду так, как они захотят, но такого быть не должно», — пожаловался депутат.

По его словам, вокруг памятника установили такую ограду, из-за которой он оказался как будто в клетке.

«А задумка же вообще не в этом была. Задумка была сделать Аллею славы, а получается, что это будет не аллея. Только Деньги на ветер», — возмутился он.

Хозяинов уточнил, что деньги на памятник выделялись частично с гранта, частично люди сами собирали. Но теперь соседи вставляют им палки в колеса. Депутат добавил, что еще в советское время за этим домом тоже был памятник.

«Сейчас новый памятник и все равно продолжается та же война. Для памятника туда землю привозил сельский совет, а они эту территорию отодвинули, теперь оттуда землю вычерпывают и разбрасывают. То есть памятник может и съехать, если будет сильный дождь», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

Глава сельского поселения Усть- Цилемский Александр Антонов прокомментировал скандал, объяснив, что соседи, с которыми воюют другие жители деревни, без согласования отмежевали этот участок. Администрация уже с ним судилась, но решение было вынесено в пользу владельцев земли.

«Мы пытается с ними согласовать, чтобы было расстояние для памятника побольше, чтобы к нему была дорожка. но там такие люди, которые не идут на контакт. Район будет обращаться в Верховный суд. Нам хотя бы сделать так, чтобы с дороги этот памятник было видно, чтобы не было огородки, а то во время мероприятий участникам даже стоять негде», — пояснил Антонов.

Чиновник подчеркнул, что владельцы этой земли заранее не проинформировали никого о том, что будут вызывать кадастрового инженера и проводить работу, просто уже потом поставили администрацию перед фактом. Пока добиться от них ничего не получается.