Жители деревни в Коми пожаловались на нехватку продуктов в единственном магазине

Жители деревни Винлы, расположенной в Сосногорском районе Коми, пожаловались на отсутствие ледовой переправы. Сложности с транспортной доступностью привели к тому, что в деревне практически опустели полки в единственном магазине.

Местные жители заявили, что обслуживающий объект подрядчик не выполнял условия по очистке зимней дороги до других населенных пунктов, отметил сайт 7×7-journal.ru. Местные жители также разместили свое обращение с подписями в сообществе «Сосногорск Неофициально».

По словам жителей деревни, они на протяжении нескольких лет предпринимают попытки обратить внимание администрации на плохое обслуживание дороги. Подрядчик, по словам сельчан, отказывается чистить дороги, а также каждый год не устанавливает вовремя ледовую переправу.

Это привело к тому, что в единственном магазине на прилавках практически не осталось еды. Видео с пустыми полками появились в соцсетях.

Работы по открытию ледовой переправы, как отметили в администрации Сосногорского района, приостановлены. Это произошло из-за недостаточного промерзания болотистых территорий. Сейчас ведется намораживание льда.