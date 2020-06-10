Жители деревни устроили народный сход после убийства девочки в Красноярском крае

По словам жителей деревни, группа молодых людей от 12 до 25 лет терроризует деревню не первый год. Они оскорбляют прохожих, избивают детей и залезают в чужие дома.

Жители деревни утверждают, что неоднократно обращались к правоохранителям за помощью, но из этого ничего не вышло. В полиции заверили, что провели с хулиганами разъяснительную беседу.

По мнению жителей, это не поможет решить проблему и молодых людей необходимо выселить из деревни. Оказалось, что многие из них признаны невменяемыми. Они имеют соответствующие справки.

«Народ, скажем так, обозлен. Очень сильно. Если они где-то появятся, где будет много народу стоять, я не знаю, их просто… Это может закончиться плачевно», — поделился местный житель.