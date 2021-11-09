Жители регионов на Дальнем Востоке пожаловались на нехватку товаров первой необходимости. Это произошло из-за пробок в портах Приморья, в которых остановились контейнеровозы с продуктами для Камчатки, Чукотки, Сахалина и Магадана, написал «Коммерсант».

Затор произошел из-за того, что к обычному объему поставок добавились транзитные контейнеры из Китая, которые сейчас ориентированы на Находку и Владивосток, а затем на Транссиб.

Жители Чукотки написали петицию, в которой говорится, что почти во всех населенных пунктах региона не хватает продуктов питания. Приморская транспортная прокуратура заинтересовалась этой информацией и начала проверку соблюдения законов при организации завоза.

Гендиректор одной из крупнейших сетей гипермаркетов на Камчатке Рашид Шамоян уточнил, что как такового дефицита еды уже нет, но грузы доставляют очень долго, бывают недельные задержки.

Трудности наблюдаются и с доставкой больших грузов и строительных материалов. Зампред правительства Камчатки Тимофей Смирнов уверил журналистов, что ни один проект пока не сорван и передвижение товаров постоянно отслеживается.

«Основная проблема — в мощностях приморских портов и в отсутствии свободных терминалов под погрузку судов, следующих на Камчатку», — объяснил он.

Слова Смирнова подтвердил гендиректор компании «Агент Сервис ДВ», указав, что приморские порты ориентированы в первую очередь на экспорт в Европу, а пароходы с товарами для соотечественников отгружают последними. Но во Владивостокском морском торговом порту такое предположение опровергли.

«За внутрироссийскими перевозками в порту закреплены три причала, тогда как за внешнеторговым направлением — только два, все суда обрабатываются с ходу, задержек нет», — отчитались там, подчеркнув и то, что проверка Минтранса никаких нарушений не нашла.