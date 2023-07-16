Общество 16 июля 2023, 17:55 Жители дагестанского села обвинили главу администрации в сборе денег на постройку школы Жители села Октябрьское обвинили главу администрации в сборе денег на постройку школы piqsels

Читать 360tv в

Родители школьников из села Октябрьское в Хасавюртовском районе Дагестана обвинили главу местной администрации в сборе средств на постройку новой школы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

В Октябрьском проживает порядка двух тысяч человек. Один из корпусов школы 1970 года постройки находится в аварийном состоянии. Родители уже несколько лет пытаются добиться постройки нового здания, поскольку ремонтировать старое бесполезно из-за слишком ветхого состояния.

Реклама

Администрация не против постройки новой школы, но подходящего участка в селе нет. В республиканском Минобрнауки заявили, что новую школу сейчас построить не получится, поскольку перечень объектов образования для строительства утвержден до 2024 года.

Местные жители утверждают, что глава села Шахбан Кадиев якобы организовал сбор средств с каждого домовладения по тысяче рублей, чтобы сформировать необходимый участок. Родители учеников протестуют по этому поводу уже третью неделю и отказываются отправлять на занятия своих детей с 1 сентября. Они также обратились в СК, прокуратура начала проверку.

Сам Кадиев обвинения отрицает. Он заявил, что проблему с постройкой школы каким-то образом решат.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстановили единственную среднюю школу в поселке Каменск в Мариуполе. Работы провели по просьбе местных жителей.