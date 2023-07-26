Общество 26 июля 2023, 20:55 Жители четырех районов Петербурга получат в августе единую квитанцию за ЖКХ

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А Петурбурге горожан постепенно переводят на новую систему расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Так, во Фрунзенском, Калининском и Выборгском районах жители уже получают единую квитанцию. Она содержит общую сумму, включающую сразу все счета. В августе такая платежка придет и обитателям еще четырех районов. Речь идет о Василеостровском, Петроградском, Центральном и Приморском. Планируется, что до конца года на единую квитанцию перейдет весь Петербург.

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