Жители Челябинской области начали скупать и арендовать дачи из-за коронавируса
В Челябинской области массово стали скупать дачи из-за карантина в связи с коронавирусом. А в Свердловской области предпочтение отдают аренде земельных участков. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Валентин Корытный, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Челябинской области, рассказал, что большой спрос на дачи появляется во время кризисов.
«Сейчас стали раскупать и дома, и земельные участки. Люди устали от города, особенно сейчас, во время карантина. Есть и те, кто пока только задумывался о покупке таунхауса, но решил это сделать именно сейчас. Потому что даже небольшой участок перед домом, по их мнению, лучше, чем квартира», — пояснил Корытный.
Цены на покупку не меняются, однако повышается стоимость на аренду дачного жилья.