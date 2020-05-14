Жители Челябинской области начали скупать и арендовать дачи из-за коронавируса

Валентин Корытный, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Челябинской области, рассказал, что большой спрос на дачи появляется во время кризисов.

«Сейчас стали раскупать и дома, и земельные участки. Люди устали от города, особенно сейчас, во время карантина. Есть и те, кто пока только задумывался о покупке таунхауса, но решил это сделать именно сейчас. Потому что даже небольшой участок перед домом, по их мнению, лучше, чем квартира», — пояснил Корытный.

Цены на покупку не меняются, однако повышается стоимость на аренду дачного жилья.