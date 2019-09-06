Жители челябинского поселка пожаловались на «рабство» у депутата

Покупатели участков платили за материалы и подключение к электросетям по 40 тысяч рублей. Однако спустя время те попали в собственность тещи Сумина. Кроме того, по территории поселка проходят дороги депутата, а жители вместо него платят за обслуживание и земельный налог. Помимо этого владельцы участков расплачиваются за аренду электросетей. А еще они отдают деньги за обслуживание ливневки, которой, по признанию Лядова, в принципе нет.

Обращение подписали некоторые местные жители, его направили врио губернатора Алексею Текслеру.

На эту ситуацию отреагировал сам Сумин.

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«Суды подтвердили неправомерность заявлений недовольных. Распространяя недостоверные сведения, меня вынуждают самого обратиться в суд за защитой чести и достоинства», — заявил он агентству.

Депутат также напомнил, что жители самостоятельно выбрали управляющую компанию. Он же к ней не имеет никакого отношения. Помимо этого местные жители сами голосуют за взносы на шлагбаум или обработку от клещей.