Жители Челябинска возмутились хромым оленем на городской площади

Жители Челябинска во время новогодних праздников увидели, как хромающий олень возит повозку с детьми, и выразили свое возмущение извозчику, расценив это как факт живодерства. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дна».

Отмечается, что полиция на обращение лишь отмахнулась. У владельца животного есть все необходимые разрешения, следить за состоянием оленя должен только он.

Как уточнило издание 74.ru, администрация города в ответ на запрос сообщило, что животное больше не работает на извозе.

«Мы с ними связались. Животное захромало вчера, и его увезли домой. Сегодня олень не работает. Владелец заверяет, что все в порядке», — говорится в ответе администрации Челябинска.

«Это издевательство над оленем, он, бедняга, еле ходит, хромает, а вдруг у него нога сломана? Хозяйке по фиг — она посадила в сани кучу людей, а он тащит их. Эксплуатируют оленя живодерски», — переживает зоозащитница Анастасия.

Ветеринар Иван Полосков заявил, что катание на животных необходимо пресечь. По внешним признакам он подозревает у оленя травму или хроническое заболевание, но для полного диагноза нужен осмотр.