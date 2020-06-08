Жители Челябинска устроили протест из-за установки вышки 5G. Видео

Жители Металлургического района Челябинска устроили протест из-за установки вышки 5G. Как сообщил корреспондент «360», из-за этого несколько раз вызывали полицию. Организатора мероприятия обвинили в том, что люди подписали некий акт, содержание которого он не раскрыл.

Митингующие выстроились в ряд возле лежащего на земле коммуникационного оборудования и начали хором скандировать: «Мы против вышки!»

Представители компании, которая должна была установить вышку 5G, рассказали полицейским, что участники протеста подписали какие-то бумаги, содержание которых они не могут выяснить. Люди заявили, что будут дежурить на улице круглые сутки, чтобы связи нового поколения в их районе не было.

«Чтобы никаких конфликтов здесь не было, мы просто затормозили это все дело. Ждем полицию, они разберутся», — рассказал представитель оператора связи.

Собеседник добавил, что вся необходимая документация на установку вышки у них на руках. О законности их действий люди могут узнать у властей.

«Мы максимально постарались поднять все документы, которые бы разрешали заниматься этим (установкой 5G-оборудования — прим. ред.). <…> Поеду в городскую администрацию, чтобы выяснить, что удалось и что необходимо делать», — пояснил ситуацию глава администрации Металлургического района Сергей Кочетков и добавил, что администрация всегда на стороне жителей. В качестве примера он привел стройку, которую остановили из-за отсутствия разрешительных документов.

В конце мая на митинг против установки вышки 5G вышли жительницы дагестанского села Новый Чиркей. Опасаясь за свое здоровье, они пригрозили уничтожить оборудование.