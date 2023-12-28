Общество 28 декабря 2023, 11:01 Жители Челябинска начали самостоятельно расчищать дворы от снега «Царьград»: в Челябинске жители решили помочь дворникам убрать дворы от снега Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Жители Челябинска пожаловались на работу коммунальных служб и самостоятельно стали убирать последствия мощного снегопада рядом со своими домами. Об этом сообщил «Царьград».

Проезды после метели засыпало снегом, поэтому некоторые горожане «вооружились» лопатами и начали расчищать дороги, чтобы выехать из двора на автомобиле. В Сети также появилось видео, как женщина в костюме Снегурочки расчищает трамвайные пути от снега.

Реклама

«В непролазной каше вязнут прохожие, а машинам выехать нет никакой возможности — водители буксуют, жгут сцепление и толкают авто друг друга по очереди», — указали в издании.

По информации СМИ, в некоторых районах города жители устраивают специальные акции по уборке снега. Челябинцы выходят на улицы большими группами и расчищают снег не только под колесами своих автомобилей, но и освобождают весь проезд.

Ранее на Урале прошел мощный снегопад. В Екатеринбурге он стал рекордным с 1917 года — за 26 декабря выпал 21 миллиметр осадков. Непогода затронула и Челябинск. Жителям мегаполиса пришлось столкнуться с 10-бальными пробками из-за метели.