Жители Бурятии разобрали на дрова мост через речку. И теперь просят новый

Местные жители рассказали, что по этому мосту ходят дети, хотя он требует ремонта.

Источник фото: «Прибайкалье-инфо. 24/7»

На опубликованном снимке видно, что у моста нет перил, а некоторые доски настила уже поднялись вверх.

На жалобы жителей отреагировал председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством Николай Башкиров. Он пояснил, что мост никому не принадлежит, поэтому выделить деньги на ремонт из районного бюджета невозможно.

При этом чиновник отметил, что сотрудники администрации своими силами несколько раз уже укрепляли и ремонтировали переправу.

«Но итог всегда был один: мост разбирают на костры местные жители», — подчеркнул он.

Для выхода из ситуации он предложил жителям провести ремонт своими силами или поставить его на баланс Территориального общественного самоуправления.