Жители Буденновска вспоминают погибших от рук террористов 25 лет назад

Сегодня в Буденновске вспоминают жертв теракта 1995 года. В траурных мероприятих приняли участия руководители Ставрополья и Буденновска и простые жители города. К мемориалу погибшим с утра несут цветы.

Как сообщила администрация Буденновска на странице во «ВКонтакте», люди почтили память погибшим при исполнении долга сотрудникам правоохранительных органов. Власти города посетили больницу, где 25 лет назад террористы удерживали заложников.

Источник: страница администрации Буденновска во «ВКонтакте»

14 июня 1995 года почти 200 вооруженных боевиков под командованием Шамиля Басаева ворвались в город со стороны Дагестана и взяли в заложники более полутора тысяч мирных жителей, военных и сотрудников МВД. Всех пленных завели в районную больницу. При попытке побега людей расстреливали.

Спустя пять дней после переговоров и неудачного штурма террористы освободили людей взамен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне. Тогда боевикам дали уйти.

Жертвами теракта стали 147 человек. Около 500 пострадали. Шамиля Басаева уничтожили в 2006 году. Большинство боевиков, которые напали на Буденновск, убили во время спецопераций и боевых действий.