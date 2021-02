Жители Британии назвали самую оптимистичную песню в период пандемии

По словам большинства респондентов, их настроение быстро поднимается, когда играет композиция Don’t Stop Me Now легендарной группы Queen. Второе место среди жизнеутверждающих песен заняла Dancing Queen группы ABBA. На третьем месте оказалась Living on the prayer группы Bon Jovi.

Помимо прочего, в топ-5 попали Walking on Sunshine коллектива Katrina and the Waves и Good Vibrations музыкантов из The Beach Boys. Как доказали ученые, прослушивание любимых песен способствует выработке эндорфинов в организме, которые еще называют гормонами счастья, а также дофамина — гормона, отвечающего за получение наслаждения, написало ИА НСН.

Ранее стало известно, что в прошлом году активная аудитория музыкального сервиса Spotify выросла до рекордных значений. Ежемесячно им активно пользуются 345 миллионов человек, а число платных подписок выросло до 155 миллионов. За минувший год количество подписок увеличилось на рекордные 30 миллионов, из которых 10 миллионов пришлось на последний квартал.