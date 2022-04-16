Жители Белгорода высадили саженцы в виде буквы Z

Жители Белгородской области сделали из саженцев сосны огромный геоглиф в виде буквы Z. Его видно с неба, передало издание «Открытый Белгород».

Всего они высадили 3200 саженцев сосны. Глава Корочанского района назвал это «историческим моментом».

«Спасибо всем участникам за чувство воодушевления и патриотизма в нашей слаженной работе», — сказал он.

Ранее Подмосковные фермеры выстроили коров в букву Z. Одним из инициаторов акции стал предприниматель Олег Сирота. Он заявил, что с первого дня поддерживал операцию, направленную на защиту русских в Донбассе от украинской агрессии. Коров выстроили в букву Z, поставив корыта с комбикормом.