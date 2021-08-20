Жители Башкирии стали свидетелями огненного вихря

Свидетелями огненного торнадо стали жители Хайбуллинского района Башкирии. Стихия бушевала на пастбище между двух сел.

В МЧС явление называют пыльным вихрем из-за горения сухой травы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Пыльный вихрь сняли на видео местные жители и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как огонь соседствует с вихрями из пыли и дыма на поле.

«Это явление называется „пыльный вихрь“. Горела сухая трава на площади пять гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай, на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета. Огонь ликвидирован», — добавили в ведомстве.

Лесные пожары уже несколько недель действуют в Башкирии. За последние сутки, по данным МЧС, возникло шесть новых очагов на общей площади 21,6 гектара: в Хайбуллинском, Кугарчинском, Туймазинском, Белорецком и Миякинском районах. Продолжает действовать 11 лесных пожаров на общей площади 380 гектаров.