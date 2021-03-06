Жители Башкирии подрались из-за игрушек по 39 рублей

Жители Белебея в Башкирии устроили давку и подрались в ТЦ «Эссен» из-за больших скидок. Видеоролики опубликованы во «ВКонтакте».

Потасовка случилась 6 марта. На роликах слышны громкий женский визг и крики. Некоторые посетители торгового центра пришли с маленькими детьми. Многие из них надели маски, но порой средства индивидуальной защиты слетали во время борьбы за товары. На пол упала пожилая женщина, которую чуть не раздавили в толпе.

Автор одного из видео назвал происходящее «кошмаром», а любителей распродаж — «клоунами» и «варварами». Интернет-пользователи раскритиковали подобное поведение, они не поняли, зачем «так сходить с ума». Другие же вообще выступили против подобных акций.

«Люди, вы чего! Это каким надо быть мелочным, чтобы из-за скидки так себя вести!» — написала местная жительница.

Пока не известно, есть ли пострадавшие. Также еще не понятно, почему в происходящее не вмешались охранники.

Причина скопления людей — распродажа мягких игрушек по 39 рублей, сообщил сайт kp.ru. А Baza написала, что скидки перед 8 Марта были выставлены на губки, моющие средства и приспособления по уходу за домом и за собой. Минимальная цена за них — 9 рублей.