22 февраля 2024, 19:45
Жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов
МВД России стало принимать заявки на получение паспортов от жителей Авдеевки
Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса МВД приняли документы от десятков жителей Авдеевки на получение российских паспортов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель министерства Ирина Волк.
По ее словам, заявки на получение документов поступили от 29 жителей освобожденного российскими войсками города.
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«Помимо консультативного и правового содействия полицейские проведут для ряда заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности», — отметила она.
Ранее сообщалось, что освобождение Авдеевки обернулось огромными потерями для ВСУ. Украинские военные не хотели покидать город, однако действия ВС России вынудили их бежать.
Паспорта
МВД РФ
Авдеевка
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