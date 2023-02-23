Общество 23 февраля 2023, 16:42 Жители аварийного общежития в Костроме остались без уборных Жителей общежития в Костроме расселят из-за аварийного состояния здания Пресс-служба администрации города или района

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Жителям аварийного общежития в Костроме не привезут биотуалеты. Об этом изданию «Подъем» заявили в городской администрации.

«Если сейчас им создавать условия, туалет поставить, еще что-то… Задача в том, чтобы люди выехали из этого опасного дома. Поэтому больше сейчас упор будет делаться на помощи людям по выезду», — заявили городские власти.

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Здание общежития на улице Ткачей в Костроме буквально разваливается. По стенам пошли трещины, разрушаются несущие конструкции. Из-за этого сломалась канализация, хотя вода, свет и газ пока еще есть. Поэтому городская администрация приняла решение расселить жильцов в ближайшее время.

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Тем временем жители Ногинска готовятся справить новоселье. 141 семей из 13 аварийных домов переедут в новый дом. Здание построено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».