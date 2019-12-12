Жители аварийного дома записали видеообращение главе Курагана. Они предложили мэру переехать к ним

По данным депутата, четыре года назад дом признали непригодным для проживания. Однако на официальном портале муниципалитета обнародовано постановление о признании здания аварийным, которое подписано 10 января 2017 года. Таким образом, дом не попадает под программу расселения. Она распространяется лишь на те помещения, которые признали аварийными до первого января 2017 года.

«На расселение дома требуется 150 миллионов рублей. Если уважаемые депутаты найдут 150 миллионов рублей, мы готовы расселить», — пояснил глава города.