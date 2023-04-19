Общество 19 апреля 2023, 08:18 Жители Артемовска отказались эвакуироваться на Украину, решив дождаться прихода российских войск РИА «Новости»: жители Артемовска отказались эвакуироваться на украинскую территорию РИА «Новости»

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Украинские военные пытались вывезти жителей Артемовска на свою территорию, но они отказались и продолжили ждать прихода российских сил. Об этом РИА «Новости» рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Его подразделение встретило семью с двумя сыновьями шести и восьми лет. Они прятались в частном секторе, отказываясь уезжать в подконтрольные киевскому режиму районы. Так, по словам бойца, поступили многие горожане.

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«К ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», — сказал он.

ЧВК «Вагнер» по мере освобождения города продолжила увозить людей в безопасное место. Собеседник агентства насчитал восемь эвакуированных за последние дни, в том числе двух детей. Им разрешили взять с собой домашних животных.

Российские войска взяли под контроль около 90% территории Артемовска, освободив 18 апреля еще три квартала. Вооруженные силы Украины принялись расстреливать заложников и собственных сослуживцев.