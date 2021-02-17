Жители Анадыря заявили о дефиците куриных яиц

В магазинах столицы Чукотки возник дефицит куриных яиц. В Анадырь их завезут из других регионов.

Местные жители обратились в Центр управления регионом Чукотки по поводу нехватки куриных яиц. После этого ЦУР написал запрос в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия, сообщило РИА «Новости».

«Пищевое яйцо в торговых точках Анадыря есть, просто в ограниченном количестве», — сообщили в ведомстве.

По данным департамента, птицефабрика «Северная» производит более 11 тысяч яиц, которые продает в розницу, учреждениям здравоохранения и образования. Однако в последнее время резко вырос спрос на яйца, за которым предприятие не в силах успеть.

Для удовлетворения спроса потребителей на яйца власти Анадыря решили ввозить продукт дополнительно из других регионов страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что цены на мясо птицы и яйца в российских магазинах могут подняться. Причиной назвали птичий грипп, из-за которого сокращается предложение указанных продуктов. В Минсельхозе заявили, что предпосылок для заметного роста цен на яйца и мясо птицы в России в этом году нет.