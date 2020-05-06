Жители Алтая устроили давку в магазине. Люди забыли о пандемии из-за скидок

Торговой центр в алтайском Рубцовске устроил распродажу на майских праздниках. В магазин пришли десятки покупателей и устроили там давку. Владелец магазина заявил «360», что его вызвали в полицию.

Об этом случае рассказала депутат краевого законодательного собрания, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина в своем Telegram-канале. Речь идет о ТЦ «Эврика». Магазин пообещал скидку в 50%.

«Отлично! Берете вещи по скидке, лотерея с вирусом в подарок. Результаты опубликует оперштаб через две недели с количеством победителей», — заявила парламентарий.

«360» дозвонился до ТЦ «Эврика». По словам хозяина магазина Тимура, торговая точка скоро должна закрыться. Из-за этого она объявила распродажу. На крыльце ТЦ повесили большой плакат с информацией, но рекламы на телевидении и радио не было. В «Эврике» не ожидали такого ажиотажа.

«Возмущение самого народа не было. Мы их выгоняли из магазина. Чуть до драки не дошло. Полицейские приехали, из Росэпидназдора тоже», — сказал он.

Собеседник «360» отметил, сейчас сам находится в Новосибирске. Однако его вызвали в полицию и Роспотребнадзор Рубцовска для объяснений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Алтайском крае выявлено 33 новых случаев коронавируса. Всего в регионе заболели 588 человек. Из них три умерло, 110 выздоровело. Вероника Лапина отметила, что в Рубцовске также есть несколько человек с COVID-19.

Всего в России зарегистрировано 165 929 человек с COVID-19.