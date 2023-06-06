Общество 06 июня 2023, 17:53 Жители 99 домов на юго-востоке Москвы получили квартиры по реновации Левкин: жители 99 старых домов в ЮВАО Москвы получили квартиры по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, получили жители 99 домов на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«Почти 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье, еще свыше двух тысяч участников программы реновации продолжают оформлять необходимые для переезда документы», — рассказал Левкин.

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Расселение началось в районах Южнопортовый, Лефортово, Выхино-Жулебино, Текстильщики и Нижегородский. Также ветхое жилье покинуло большое количество жителей районов Люблино, Кузьминки и Рязанский.

Сейчас в ЮВАО расселено 53 дома, 20 из них уже демонтировали. На месте старых жилых зданий возводят 13 новых. В общей сложности по программе реновации на юго-востоке столицы новые квартиры получат более 164 тысяч людей.

Всего в программу реновации, которую утвердили в 2017 году, вошли 5175 домов — как минимум 350 тысяч квартир

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