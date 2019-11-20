Жители 26 домов в Барнауле остались без отопления в мороз из-за аварии

Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла из-за коммунальной аварии. В двух районах города ввели режим повышенной готовности, в столице Алтайского края сейчас около -25 градусов.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула, повреждение тепловой сети произошло в районе дома 142 по проспекту Ленина. Зона проведения работ огорожена. На месте аварии плохая видимость, поэтому автомобилистов просят выбирать пути объезда.

«Выставлен пост ГИБДД для регулирования движения в зоне проведения ремонтных работ, движение транспорта не ограничено, дорожные службы ведут очистку дорожного полотна от воды и обработку антигололедными реагентами. В резерве управления около 100 обогревателей, которые будут предоставлены людям в случае необходимости», — сообщили в пресс-центре.

Под отключение попали 26 жилых домов и детские сады № 45 и 105. Руководство дошкольных учреждений попросило родителей, по возможности, не приводить к ним детей. Если такой возможности нет, детей там готовы принять временно.

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Директор БТСК Александр Гросс рассказал, что компания приступила к ликвидации последствий аварии около 06:00 (02:00 по московскому времени). Они планируют завершить работы около 18:00. Пока что управляющие компании поддерживают температурный режим в домах с помощью принудительной циркуляции через обратный трубопровод тепловой сети.

Временно исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк рассказал местному изданию Аmiс, что сейчас в квартирах 22-26 градусов тепла.