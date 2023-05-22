Общество 22 мая 2023, 16:29 Жителем ЯНАО пообещали потепление до +29 градусов

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В ЯНАО на предстоящей неделе ожидается теплая и малооблачная погода. В отдельных местах столбики термометров будут показывать до 29 градусов тепла, написал Ura.ru со ссылкой на прогноз Gismeteo.

Ночью возможно резкое похолодание до -1 градуса.

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«При этом ночью, может похолодать до -1. Ветер 7-9 метров в секунду. Уже в среду, 24 мая, потеплеет до +21, будет также малооблачно и без ветра», — говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу, 26 мая, возможны облачность и мелкий дождь. В субботу, 27 мая, также ожидается небольшой дождь. В воскресенье, 28 мая, воздух прогреется до +29 градусов.