Жителей закрывающихся поселков освободили от взносов за капремонт

Термин «закрывающиеся населенные пункты» появилось в российском законодательстве. Речь идет о поселках, которые создавали золотодобывающие артели. После исчерпания прииска жители уезжают, а поселок признают закрывающимся. Тех же, кто пока еще живет в поселке, со следующего месяца освободят от уплаты капремонта.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ, который вносит поправки в Жилищный кодекс, опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

По данным «Российской газеты», в статус закрывающихся населенных пунктов в ближайшее время могут получить 10 поселков в Магаданской области. Там живут около 1090 семей.

Заместитель председателя комиссии по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в Госдумы Оксана Бондарь рассказала, что решение о целесообразности закрытия поселков уже приняли. Но документа с резолюцией правительства пока нет.

Со следующего месяца жители до момента расселения прекращают платить взносы за капитальный ремонт. А те деньги, что они уже заплатили ранее, им вернут. При этом пока жители будут оставаться в своих домах, их будут поддерживать в надлежащем виде. Когда же поселок опустеет, то здания снесут или законсервируют.