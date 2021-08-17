Жителей Вологодской и Ярославской областей предупредили о смерчах

Центральные районы Вологодской области и севера Ярославской 18 августа ожидают смерчи. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кроме того, 19 августа смерчи могут образоваться на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, на востоке Вологодской областей, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, в ночь на среду ожидаются ливни в Новгородской, Псковской и Тверской областях. В этих районах может выпасть до 30—40 миллиметров осадков, а это почти половина месячной нормы.

«В среду атмосфера в Центральной России может „выстрелить“. Солнечным и теплым утром ничто не будет предвещать камней с неба. Однако все изменится во второй половине дня. <…> В Москве буквально за один час местами может пролиться <…> почти два ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности», — предупредил специалист.

Максимум осадков может выпасть около 18:00—19:00, не исключены локальные подтопления.

«Общее количество осадков за вечер может составить до 25 миллиметров, или 33% месячной нормы», — добавил Тишковец.

Эксперт также предупредил о шквалистом ветре в Ленобласти и Карелии. На стыке регионов возможны порывы до 31 метра в секунду. Такой же ураганный ветер возможен и в Новгородской области. В Смоленской и Тверской ожидается ветер до 26 метров в секунду. В Вологодской, Московской и Калужской ветер может усилиться до 22 метров в секунду.