Общество 03 июля 2023, 10:26 Жителей Усинска попросили не брать воду из реки Колвы после разлива нефти Глава Усинска Такаев попросил жителей не брать воду из реки Колвы, где разлилась нефть РИА «Новости»

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Жителей Усинска попросили временно не использовать воду из реки Колвы, где произошел разлив нефти. Об этом в Telegtam-канале сообщил глава городского округа Николай Такаев.

«Прошу жителей до устранения последствий нефтерозлива и выяснения всех деталей обстоятельств воздержаться от забора воды из реки Колвы в технических и бытовых целях», — написал он.

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Разлив нефти на трубопроводе компании «Нобель-Ойл» произошел в воскресенье. Часть нефтесодержащей жидкости попала в реку Колву. Власти региона ввели на территории Усинска режим повышенной готовности.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли 18 человек и четыре единицы техники. На месте работает опергруппа под руководством Такаева.

Город основали в 1966 году в бассейне Средней Печоры, на правом притоке Уса. Всего в Усинске проживает примерно 36 тысяч человек.