03 июля 2023, 10:26
Жителей Усинска попросили не брать воду из реки Колвы после разлива нефти
Глава Усинска Такаев попросил жителей не брать воду из реки Колвы, где разлилась нефть
Жителей Усинска попросили временно не использовать воду из реки Колвы, где произошел разлив нефти. Об этом в Telegtam-канале сообщил глава городского округа Николай Такаев.
«Прошу жителей до устранения последствий нефтерозлива и выяснения всех деталей обстоятельств воздержаться от забора воды из реки Колвы в технических и бытовых целях», — написал он.
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Разлив нефти на трубопроводе компании «Нобель-Ойл» произошел в воскресенье. Часть нефтесодержащей жидкости попала в реку Колву. Власти региона ввели на территории Усинска режим повышенной готовности.
Для ликвидации последствий происшествия привлекли 18 человек и четыре единицы техники. На месте работает опергруппа под руководством Такаева.
Город основали в 1966 году в бассейне Средней Печоры, на правом притоке Уса. Всего в Усинске проживает примерно 36 тысяч человек.
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