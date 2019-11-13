Жителей Урала предупредили о резком перепаде температур

По словам пресс-секретаря областного управления МЧС Натальи Зыряновой, в регионе может похолодать до минус 18 градусов. Поэтому местным жителям следует теплее одеваться, а также правильно эксплуатировать электробытовые предметы и печное отопление, дабы исключить предпосылки возникновения пожара.

«В этот период не стоит эксплуатировать автомобиль, который не предназначен для поездок в период низких температур», — предупредила Зырянова.