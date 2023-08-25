25 августа 2023, 13:08
Жителей Урала предупредили о ночных заморозках в августе
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жителей Урала в ближайшие дни ждут ночные заморозки. Его слова передал URA.RU.
Температура воздуха днем опустится до +14 градусов. По словам метеоролога, такое явление в конце лета бывает раз в 10-13 лет.
Реклама
«Ночью и в Челябинской, и в Свердловской областях, и на юге Тюмени прогнозируются заморозки. Осенняя погода», — добавил он.
В европейской части России температура воздуха понизится на 10 градусов и вернется к обычным августовским значениям.
Урал
Погода
Реклама
Реклама