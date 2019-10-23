  • Жителей Уфы возмутила «упоротая куница» в центре города

    23 октября 2019, 18:19

    Редакция сайта 360°

    Скульптура куницы, сидящей на скамейке в центре Уфы, вызвала возмущение в социальных сетях. Жители города называют ее уродливой и сравнивают с «упоротым лисом», сообщило издание mkset.ru.

    Глава Кировского района города Ильвир Нурдавлятов презентовал скульптуру 18 октября и попросил жителей высказывать свое мнение.

    «Если куницу не тронут вандалы, продолжим размещение арт-объектов», — сказал глава района.

    В результате уже не менее 140 человек написали в соцсетях о своем неприятии этого творчества. И предложили чиновнику проводить подобные эксперименты на своей даче, а для центра города найти нормальных скульпторов.