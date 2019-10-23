Жителей Уфы возмутила «упоротая куница» в центре города

Глава Кировского района города Ильвир Нурдавлятов презентовал скульптуру 18 октября и попросил жителей высказывать свое мнение.

«Если куницу не тронут вандалы, продолжим размещение арт-объектов», — сказал глава района.

В результате уже не менее 140 человек написали в соцсетях о своем неприятии этого творчества. И предложили чиновнику проводить подобные эксперименты на своей даче, а для центра города найти нормальных скульпторов.