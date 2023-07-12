Общество 12 июля 2023, 12:35 Жителей Уфы предупредили о сильном ливне

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В Уфу вместе с похолоданием придут и ливни. По данным сервиса Яндекс. Погода, в сторону города движутся дождевые тучи, написал сайт mkset.ru.

Согласно метеорологическим прогнозам, дожди продлятся в городе до обеда. Уже сейчас идет дождь в Демском районе.

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В понедельник, 10 июля, в Уфе зарегистрировали температурный рекорд +39,4 градуса. Последний раз похожий температурный максимум отмечали в городе в 2020 году.