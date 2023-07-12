12 июля 2023, 12:35
Жителей Уфы предупредили о сильном ливне
В Уфу вместе с похолоданием придут и ливни. По данным сервиса Яндекс. Погода, в сторону города движутся дождевые тучи, написал сайт mkset.ru.
Согласно метеорологическим прогнозам, дожди продлятся в городе до обеда. Уже сейчас идет дождь в Демском районе.
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В понедельник, 10 июля, в Уфе зарегистрировали температурный рекорд +39,4 градуса. Последний раз похожий температурный максимум отмечали в городе в 2020 году.
Уфа
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