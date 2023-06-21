Эксклюзив 21 июня 2023, 13:09 Жителей центральной России предупредили о последней холодной ночи в июне Синоптик Шувалов заявил о повышении температуры в центральной России после 22 июня РИА «Новости»

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Предстоящей ночью в центральных районах России прогнозируют заморозки до -2 градусов. Но это последнее редкое для июня похолодание. Впереди жителей региона ожидает теплая погода. Об этом в беседе с «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Все упускают из вида, что заморозки ожидаются местами <…> Это относится к Ярославской, Костромской и Ивановской областям», — подчеркнул метеоролог.

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Он обратил внимание, что заморозки не будут повсеместными, и накроют менее трети территории на севере и северо-востоке центральной России.

«Да, безусловно, холодная ночь. Но это последняя холодная ночь. После этого произойдет повышение температуры, будет облачно, потом, в пятницу, пройдут дожди», — сказал специалист.

Он напомнил, что в Москве и области температура воздуха в ночь на четверг может опуститься до плюс 8 градусов.

«Неприятный сюрприз. <…> Это не рекорд, но редкость», — резюмировал Шувалов.