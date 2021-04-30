Жителей Тюменской области готовят к эвакуации из-за природных пожаров

Жителей Аромашевского района Тюменской области готовятся эвакуировать из-за природных пожаров и сильного ветра, написал сайт URA.ru со ссылкой на представителей районной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«Сейчас действует три пожара — два лесных и один ландшафтный. Они в трех-четырех километрах от деревень. Однако ветер сильный, прогнозируется ухудшение обстановки. Люди оповещены», — отметили в пресс-службе.

Сейчас в местах возгораний работают сотрудники МЧС, пожарные и специалисты тюменской авиабазы. В опасности находятся села Новоберезовка и Кротово, а также деревни Усть-Лютовка, Большой Кусеряк, и Вилково.