Жителей Тюмени возмутили бесконечные ремонтные работы на дороге

Участники группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» возмутились из-за долгого перекрытия дорог.

«В одном посту вся Россия. После ремонта дороги что нужно сделать? Правильно! Раздербанить дорогу и сделать водопровод», — прокомментировал ситуацию один из пользователей. «Как зима, холод, так они начинают делать водопровод», — написал другой.

Руководитель автопортала car72.ru Владимир Маджестик отметил, что погода, вопреки сезону, с плюсовой температурой. Однако «не уверен, что это заслуга отдела планирования дорожных служб. Скорее всего, это можно списать на благосклонность небесной канцелярии и глобальное потепление».

Также жители выразили опасения, что перекрытие улицы станет причиной пробок.

Городская администрация и «Тюмень Водоканал» пока ситуацию предпочли не комментировать.