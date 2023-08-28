Общество 28 августа 2023, 11:39 Жителей Тюмени предупредили о прохладной и дождливой погоде на текущей неделе

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Метеорологический ресурс Gismeteo сообщил о дождливой и прохладной погоде в Тюмени на предстоящей неделе. Осадков не ожидается лишь в понедельник, 28 августа, написал сайт Ura.ru.

С 30 августа по 2 сентября синоптики передают в городе сильные дожди. Столбики термометров опустятся до 15 градусов.

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Лишь в воскресенье, 3 сентября, воздух прогреется до 23 градусов, говорится в сообщении.