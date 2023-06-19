19 июня 2023, 18:47
Жителей Тюмени предупредили о повышенной пожароопасности
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) предупредила жителей Тюмени о повышенной пожароопасности. Об этом написал Ura.ru.
Жителям региона запрещается посещать лес, разводить там огонь и сжигать траву.
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«Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!» — говорится в сообщении РСЧС.
Во вторник, 20 июня, в регионе ожидается сильный ветер, дождь и град.
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