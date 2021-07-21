Жителей Тюмени ожидает гроза и сильный ветер

По данным Тюменского гидрометцентра, на город надвигаются дожди, гроза и сильный ветер. Непогода придет в четверг, 22 июля, написал Ura.ru со ссылкой на синоптиков.

Несмотря на сильный ветер и грозу, в городе сохранится жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 17—19 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 27—29 градусов тепла.

Служба МЧС советует не выходить на улицу при усилении ветра. Также в такую погоду не следует оставлять без присмотра маленьких детей. Тюменцам рекомендуют не ставить автомобили под рекламными щитами, крупными деревьями и другими конструкциями.