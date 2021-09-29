Жителей Тюмени испугали колонны военных вертолетов

Возвращающиеся с учений военные вертолеты испугали жителей Тюмени. Колонны боевых машин в небе заметили и в пригороде.

По словам одной из местных жительниц, которая находилась на даче около Борового, вертолеты летели с разных сторон, но двигались в одном направлении, сообщило местное издание 72.ru.

«Колонны примерно с десяток штук. Траектория полета: видно, что с разных мест, но в одно место. <…> Летят примерно в сторону Омска», — рассказала женщина.

В пресс-службе ЦВО пояснили — жители видели ударные и транспортно-боевые вертолеты, которые возвращались с совместного стратегического учения «Запад-2021» в места своей постоянной дислокации.

В учениях принимали участие более 100 вертолетов. Маневры проходили в том числе на полигонах Вольский, Добровольский, Дорогобуж, Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Правдинский и Хмелевка.

В учениях «Запад-2021» принимали участие российские и белорусские военнослужащие. В Генштабе ВС РФ заявили, что маневры стали завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил России и Белоруссии, проводимым раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, сообщил телеканал RT.