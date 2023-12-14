Общество 14 декабря 2023, 15:31 Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в конце недели

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана составило прогноз погоды на завтра, 15 декабря. Местных жителей ожидает облачный день без осадков, сообщил сайт Inkazan.ru.

Ночью столбик термометра покажет отметку в -13…-18 градусов. Дневная температура воздуха составит -8 градусов.

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Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.